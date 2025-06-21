Котяков: Страховую часть пенсии проиндексируют по темпу роста зарплат с апреля

Индексация страховой части пенсии в России, привязанная к темпу роста заработной платы, запланирована с 1 апреля 2026 года и будет учтена при формировании бюджета на этот год. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В 2026 году страна перейдёт на двухэтапную систему повышения пенсий: с 1 февраля их проиндексируют по фактической инфляции за 2025 год, а с 1 апреля — по росту доходов Социального фонда России, что напрямую связано с динамикой зарплат.

«Последние несколько лет мы индексировали пенсии с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля, потому что как раз к этой дате уже определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции по итогам 2025 года», — пояснил Котяков ТАСС.

Он детализировал, что второй этап касается страховой части пенсии. Страховая часть в нём будет индексироваться по уровню темпов заработной платы: «То есть зарплата в течение года растёт и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. Поэтому эту индексацию так сейчас называют — по уровню роста доходов Социального фонда».

Глава Минтруда добавил, что параметры двойной индексации уже закладываются в бюджет Социального фонда на 2026–2028 годы в рамках текущего прогноза соцэкономического развития, предоставленного Минэкономразвития, с учётом возможных корректировок из-за меняющейся ситуации, включая темпы замедления инфляции.