Путин заявил о важности наращивания взаимодействия спецслужб в рамках СНГ

Страны СНГ должны осознавать важность усиления связей по линии спецслужб и правоохранительных органов, особенно когда в мире наблюдаются нестабильность и множество вызовов. Об этом сказал президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля в телеграмме сотрудникам и ветеранам Антитеррористического центра СНГ.

«Подчеркну, в условиях бурных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках Содружества, вести постоянный обмен опытом и актуальной информацией, внедрять новые модели согласованных антитеррористических действий», — говорится в заявлении президента.

Глава государства добавил, что также важно беречь и развивать проверенные временем традиции сотрудничества.