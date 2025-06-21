Путин заявил о важности наращивания взаимодействия спецслужб в рамках СНГ
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Страны СНГ должны осознавать важность усиления связей по линии спецслужб и правоохранительных органов, особенно когда в мире наблюдаются нестабильность и множество вызовов. Об этом сказал президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля в телеграмме сотрудникам и ветеранам Антитеррористического центра СНГ.
«Подчеркну, в условиях бурных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках Содружества, вести постоянный обмен опытом и актуальной информацией, внедрять новые модели согласованных антитеррористических действий», — говорится в заявлении президента.
Глава государства добавил, что также важно беречь и развивать проверенные временем традиции сотрудничества.
Ранее Путин сообщил, что нужно полностью искоренить на Украине нацистскую идеологию. Глава государства подчеркнул, что крайне важно нейтрализовать радикальные националистические элементы, которые присутствуют в действующем украинском руководстве.