Движение на трассе М-7 «Волга» под Владимиром перекрыто из-за обрушения моста

На федеральной трассе М-7 «Волга» под Владимиром произошло серьёзное ДТП, приведшее к обрушению пешеходного моста. В ночь на 21 июня на 131-м километре автодороги, близ населённого пункта Липна в Петушинском районе, грузовой автомобиль ГАЗ протаранил одну из опор надземного перехода. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.

Грузовик врезался в опоры. Фото © VK / УМВД России по Владимирской области

В результате столкновения конструкция моста частично обвалилась. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте происшествия оперативно прибыли инспекторы ГИБДД и дорожные службы.

Движение на участке перекрыто. Автомобилистам, следующим в сторону Нижнего Новгорода, рекомендовано использовать объездные маршруты через трассу М-12 «Восток» и город Киржач.