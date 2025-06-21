Движение на трассе М-7 «Волга» под Владимиром перекрыто из-за обрушения моста
Обложка © VK / УМВД России по Владимирской области
На федеральной трассе М-7 «Волга» под Владимиром произошло серьёзное ДТП, приведшее к обрушению пешеходного моста. В ночь на 21 июня на 131-м километре автодороги, близ населённого пункта Липна в Петушинском районе, грузовой автомобиль ГАЗ протаранил одну из опор надземного перехода. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.
Грузовик врезался в опоры. Фото © VK / УМВД России по Владимирской области
В результате столкновения конструкция моста частично обвалилась. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте происшествия оперативно прибыли инспекторы ГИБДД и дорожные службы.
Движение на участке перекрыто. Автомобилистам, следующим в сторону Нижнего Новгорода, рекомендовано использовать объездные маршруты через трассу М-12 «Восток» и город Киржач.
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