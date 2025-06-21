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Регион
21 июня, 08:01

Движение на трассе М-7 «Волга» под Владимиром перекрыто из-за обрушения моста

Обложка © VK / УМВД России по Владимирской области

Обложка © VK / УМВД России по Владимирской области

На федеральной трассе М-7 «Волга» под Владимиром произошло серьёзное ДТП, приведшее к обрушению пешеходного моста. В ночь на 21 июня на 131-м километре автодороги, близ населённого пункта Липна в Петушинском районе, грузовой автомобиль ГАЗ протаранил одну из опор надземного перехода. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.

Грузовик врезался в опоры. Фото © VK / УМВД России по Владимирской области

Грузовик врезался в опоры. Фото © VK / УМВД России по Владимирской области

В результате столкновения конструкция моста частично обвалилась. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте происшествия оперативно прибыли инспекторы ГИБДД и дорожные службы.

Движение на участке перекрыто. Автомобилистам, следующим в сторону Нижнего Новгорода, рекомендовано использовать объездные маршруты через трассу М-12 «Восток» и город Киржач.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области во время аварии с участием грузового автомобиля погибли три человека. Всё началось с того, что 30-летний водитель «Хонды Цивик» выехал на встречу, откуда на него нёсся грузовик.

Владимир Озеров
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