В Тобольске легковушка протаранила скорую с пациентом на борту

В Тобольске машина скорой помощи с пациентом на борту попала в ДТП, столкнувшись с легковым автомобилем марки Lada, которым управляла 18-летняя девушка без прав. От удара машина медиков перевернулась, однако больной не пострадал. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

По данным издания, на место аварии оперативно прибыла новая карета скорой помощи, которая эвакуировала пациента в больницу, как и планировалось изначально. Дополнительная помощь медиков и доставка в реанимацию гражданину не понадобились. Тем не менее в аварии пострадали другие четыре человека, один из них попал в больницу.

«Спустя три минуты к месту аварии прибыл другой автомобиль скорой помощи, пациента оперативно доставили в Областную больницу №3», — уточнили власти региона.