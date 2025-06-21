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21 июня, 10:43

На других посмотреть и себя показать: Самую точную грушу-силомер представили на ПМЭФ-2025

Самый точный прибор для измерения силы на ПМЭФ-2025 зафиксировал рекорд в 628 кг

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) продемонстрировали самый точный в России прибор для измерения силы удара. Он напоминает обычную боксёрскую грушу, но при этом демонстрирует данные в цифрах. Каждый желающий мог проверить себя, предварительно размявшись и сняв с себя все кольца и украшения в целях личной безопасности.

Прибор для измерения силы удара. Фото © Life.ru

Руководитель департамента по измерению силы удара Илья Верясов рассказал корреспонденту Life.ru, что рекорд в 628 кг пока никто не смог побить. 563 кг — максимум, который смогли пробить. Примечательно, что это сделал простой человек, а не профессиональный боксёр.

Прибор для измерения силы удара. Фото © Life.ru

Инвестиционный прорыв: Петербург привлёк более триллиона рублей на ПМЭФ-2025
Инвестиционный прорыв: Петербург привлёк более триллиона рублей на ПМЭФ-2025

Ранее сообщалось, что известный российский певец Алексей Воробьёв стал одной из звёзд вечеринки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Артист продемонстрировал свой обширный творческий потенциал, исполнив популярные песни и мастерски аккомпанируя себе на аккордеоне.

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
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