На других посмотреть и себя показать: Самую точную грушу-силомер представили на ПМЭФ-2025

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) продемонстрировали самый точный в России прибор для измерения силы удара. Он напоминает обычную боксёрскую грушу, но при этом демонстрирует данные в цифрах. Каждый желающий мог проверить себя, предварительно размявшись и сняв с себя все кольца и украшения в целях личной безопасности.

Прибор для измерения силы удара. Фото © Life.ru

Руководитель департамента по измерению силы удара Илья Верясов рассказал корреспонденту Life.ru, что рекорд в 628 кг пока никто не смог побить. 563 кг — максимум, который смогли пробить. Примечательно, что это сделал простой человек, а не профессиональный боксёр.

Прибор для измерения силы удара. Фото © Life.ru