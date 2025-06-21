Прощание с Валентиной Талызиной пройдёт в Театре Моссовета

Прощание с выдающейся актрисой Валентиной Талызиной, носившей звание народной артистки РСФСР, состоится в стенах Государственного академического театра имени Моссовета. Информацию об этом подтвердил художественный руководитель театра, Евгений Марчелли, заслуженный деятель искусств РФ.

«Конечно, в Театре Моссовета», — заявил Марчелли ТАСС, отвечая на вопрос о месте проведения церемонии. Дата прощания будет объявлена в ближайшее время.

Валентина Талызина ушла из жизни в возрасте 90 лет. В Театре Моссовета подчеркнули, что её жизнь была всецело посвящена искусству, благодаря чему она снискала искреннюю любовь огромной аудитории. Её многолетний творческий путь в этом театре, начавшийся сразу после окончания ГИТИСа в 1968 году, отмечен исполнением свыше 40 ведущих ролей.