Прощание с Валентиной Талызиной пройдёт в Театре Моссовета
Валентина Талызина на сцене театра. Обложка © Театр Моссовета
Прощание с выдающейся актрисой Валентиной Талызиной, носившей звание народной артистки РСФСР, состоится в стенах Государственного академического театра имени Моссовета. Информацию об этом подтвердил художественный руководитель театра, Евгений Марчелли, заслуженный деятель искусств РФ.
«Конечно, в Театре Моссовета», — заявил Марчелли ТАСС, отвечая на вопрос о месте проведения церемонии. Дата прощания будет объявлена в ближайшее время.
Валентина Талызина ушла из жизни в возрасте 90 лет. В Театре Моссовета подчеркнули, что её жизнь была всецело посвящена искусству, благодаря чему она снискала искреннюю любовь огромной аудитории. Её многолетний творческий путь в этом театре, начавшийся сразу после окончания ГИТИСа в 1968 году, отмечен исполнением свыше 40 ведущих ролей.
Широкой публике Валентина Талызина запомнилась благодаря участию в таких кинолентах, как культовая «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Старики-разбойники», «Афоня», «Женитьба» и другие. Кроме того, она снималась в фильмах «Уроки французского», «После дождичка в четверг», «Зигзаг удачи», «Гений», «Приморский бульвар», «Большая перемена», «Гостья из будущего», а также в телесериалах «Достоевский», «Линии судьбы», «9 месяцев», «Предчувствие». Отдельного внимания заслуживает её работа по озвучиванию, в частности, она подарила свой голос маме Дяди Фёдора в любимом многими мультфильме «Простоквашино».