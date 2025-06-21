Путин встретится в Кремле с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня

Президент России Владимир Путин пригласил в Кремль выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча запланирована на 23 июня.

«Двадцать третьего июня 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН», — сказано в заявлении.

Президент традиционно обратится к бывшим студентам с напутственным словом и пожелает им успехов на выбранном жизненном пути по обеспечению безопасности в России. В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца соберутся свыше 600 выпускников-отличников, а также их педагоги и представители соответствующих ведомств.