Путин встретится в Кремле с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня
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Президент России Владимир Путин пригласил в Кремль выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча запланирована на 23 июня.
«Двадцать третьего июня 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН», — сказано в заявлении.
Президент традиционно обратится к бывшим студентам с напутственным словом и пожелает им успехов на выбранном жизненном пути по обеспечению безопасности в России. В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца соберутся свыше 600 выпускников-отличников, а также их педагоги и представители соответствующих ведомств.
Ранее Путин заявил, что страны СНГ должны осознавать важность усиления связей по линии спецслужб и правоохранительных органов, особенно когда в мире наблюдаются нестабильность и такое количество вызовов. Глава государства добавил, что также важно беречь и развивать проверенные временем традиции сотрудничества.