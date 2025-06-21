Не менее 430 человек погибли в Иране с начала израильских ударов
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Согласно данным министерства здравоохранения Ирана, количество погибших среди гражданского населения в результате израильских атак возросло до 430 человек, а более 3,5 тысячи получили ранения.
«С начала агрессии сионистского врага (Израиль. — Прим. Life.ru) против Ирана погибли 430 гражданских, более 3,5 тысячи мирных жителей получили ранения», — приводит заявление ведомства иранское агентство NourNews.