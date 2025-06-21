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Регион
21 июня, 10:03

Не менее 430 человек погибли в Иране с начала израильских ударов

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Согласно данным министерства здравоохранения Ирана, количество погибших среди гражданского населения в результате израильских атак возросло до 430 человек, а более 3,5 тысячи получили ранения.

«С начала агрессии сионистского врага (Израиль. — Прим. Life.ru) против Ирана погибли 430 гражданских, более 3,5 тысячи мирных жителей получили ранения», — приводит заявление ведомства иранское агентство NourNews.

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Ранее Иран сообщал о 224 погибших и 1277 раненых из-за израильских ударов. Хосейн Керманпур, представитель Минздрава Ирана, написал, что после 65 часов атак «сионистского режима» общее число жертв достигло 1481, из них 1277 человек доставлены в университетские больницы по всей стране.

Анастасия Никонорова
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