Полыхающий завод в украинском Кременчуге сняли на видео
В Сети появились кадры пожара на НПЗ в украинском Кременчуге
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Масштабный пожар и удары по предприятию зафиксированы в украинском Кременчуге Полтавской области. Кадры, которые быстро стали распространяться по Интернету, опубликовали в соцсетях местные жители.
Представители власти утверждают, что целью ударов стало предприятие энергетического комплекса.
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Как указывают некоторые специалисты, удар, вероятно, пришёлся по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
Напомним, что в ночь на 21 июня Вооружённые силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам в Кременчуге Полтавской области. В результате многочисленных попаданий на территории промышленной зоны города возник сильный пожар, затронувший, в том числе, нефтеперерабатывающий завод.