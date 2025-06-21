Полыхающий завод в украинском Кременчуге сняли на видео

Масштабный пожар и удары по предприятию зафиксированы в украинском Кременчуге Полтавской области. Кадры, которые быстро стали распространяться по Интернету, опубликовали в соцсетях местные жители.

Напомним, что в ночь на 21 июня Вооружённые силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам в Кременчуге Полтавской области. В результате многочисленных попаданий на территории промышленной зоны города возник сильный пожар, затронувший, в том числе, нефтеперерабатывающий завод.