Россия выступает с решительным осуждением действий ВСУ, когда десятки вражеских беспилотников пролетели над территорией Казахстана с целью нанести удар по России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролёта нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ», — заявила она.

По её словам, опасный инцидент в очередной раз доказывает беспринципную «сущность неонацистской диктатуры в Киеве», так как руководству Украины всё равно на территориальную целостность других стран, в данном случае речь о Казахстане. Захарова напомнила, что при этом Владимир Зеленский постоянно твердит о нарушении некой целостности самой Украины.

Россия требует от международных структур должным образом отреагировать на провокацию ВСУ, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Запад должен дистанцироваться от киевского режима, чтобы не выглядеть соучастником его военных преступлений, особенно когда начались угрозы безопасности всего Евразийского региона.