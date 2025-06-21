Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной
Мединский: В переговорах с Украиной помогает хорошее знание истории
Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Помощник президента России и глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что контактах с Киевом ему помогает хорошее знание истории. Он поделился этим в интервью с Мариной Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показали на телеканале Соловьёв.Live.
«Вообще хорошее образование полезно. И знание истории тоже помогает», — отметил Мединский, комментируя своё участие в переговорах с Украиной.
Кроме того, журналист спросила, как он ощущает себя как участник событий и историк одновременно. «Это весьма поучительно <…> Интересно», — ответил Мединский.
Ранее он сообщил, что Россия готова передать Киеву около 3 тысяч тел украинских военных. Также Мединский призвал украинскую сторону «усмирить своих пропагандистов».