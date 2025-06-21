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Опубликовано 21 июня 2025, 19:17

Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

Мединский: В переговорах с Украиной помогает хорошее знание истории

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Помощник президента России и глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что контактах с Киевом ему помогает хорошее знание истории. Он поделился этим в интервью с Мариной Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показали на телеканале Соловьёв.Live.

«Вообще хорошее образование полезно. И знание истории тоже помогает», — отметил Мединский, комментируя своё участие в переговорах с Украиной.

Кроме того, журналист спросила, как он ощущает себя как участник событий и историк одновременно. «Это весьма поучительно <…> Интересно», — ответил Мединский.

Песков: Мединский в Петербурге доложил Путину о своих контактах с Киевом
Песков: Мединский в Петербурге доложил Путину о своих контактах с Киевом

Ранее он сообщил, что Россия готова передать Киеву около 3 тысяч тел украинских военных. Также Мединский призвал украинскую сторону «усмирить своих пропагандистов».

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Лия Мурадьян
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