Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

Помощник президента России и глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что контактах с Киевом ему помогает хорошее знание истории. Он поделился этим в интервью с Мариной Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показали на телеканале Соловьёв.Live.

«Вообще хорошее образование полезно. И знание истории тоже помогает», — отметил Мединский, комментируя своё участие в переговорах с Украиной.

Кроме того, журналист спросила, как он ощущает себя как участник событий и историк одновременно. «Это весьма поучительно <…> Интересно», — ответил Мединский.