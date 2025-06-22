Три украинских беспилотника уничтожили ночью в Смоленской области

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников ночью 22 июня. Всего над регионом уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин.

«В Ершичском округе силами ПВО Министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник», — написал Анохин в Telegram-канале.

По официальным данным, разрушений на земле от падения обломков не последовало. Люди не пострадали. Сейчас на местах ликвидации БПЛА работают оперативные службы. Население просят не приближаться к обломкам.