Три украинских беспилотника уничтожили ночью в Смоленской области
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Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников ночью 22 июня. Всего над регионом уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин.
«В Ершичском округе силами ПВО Министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник», — написал Анохин в Telegram-канале.
По официальным данным, разрушений на земле от падения обломков не последовало. Люди не пострадали. Сейчас на местах ликвидации БПЛА работают оперативные службы. Население просят не приближаться к обломкам.
Прошлой ночью, 21 июня, силы ПВО сбили над регионами России пять украинских дронов. По два БПЛА перехватили над Курской и Воронежской областями, и один — над Мордовией.