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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 03:56

Три украинских беспилотника уничтожили ночью в Смоленской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников ночью 22 июня. Всего над регионом уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин.

«В Ершичском округе силами ПВО Министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник»,написал Анохин в Telegram-канале.

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По официальным данным, разрушений на земле от падения обломков не последовало. Люди не пострадали. Сейчас на местах ликвидации БПЛА работают оперативные службы. Население просят не приближаться к обломкам.

Прошлой ночью, 21 июня, силы ПВО сбили над регионами России пять украинских дронов. По два БПЛА перехватили над Курской и Воронежской областями, и один — над Мордовией.

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Лия Мурадьян
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