Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

В ночь с 21 на 22 июня российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 11 воздушных целей. Об этом сообщило Министерства обороны РФ.

Перехват вражеских дронов осуществлялся в период с 22:30 по московскому времени 21 июня до 02:55 22 июня. Основная часть атаки пришлась на Брянскую область, где было сбито девять беспилотников самолётного типа. Ещё по одному БПЛА уничтожено над территорией Смоленской области и Республики Крым.