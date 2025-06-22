Марочко: ВС РФ форсировали реку у Перебудовы в ДНР и закрепляются у села

Российские военные успешно форсировали реку, протекающую по территории уже освобождённого села Перебудова в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что теперь Армия России закрепляется юго-западнее посёлка.

«В Перебудове есть природное препятствие — водная преграда, но, насколько мне известно, мы уже форсировали реку и как раз закрепляемся юго-западнее данного населённого пункта. Так что данный участок местности сейчас может очень быстро перейти под наш контроль», — пояснил Марочко.

По его словам, рельеф местности такой, что не оставляет ВСУ шансов закрепиться при отступлении и создать более или менее основательные рубежи обороны. Однако открытые участки вблизи села создают опасность и для ВС РФ, потому что вражеские дроны летают над территорией и могут помешать активному продвижению. Марочко подчеркнул, что посёлок Перебудова открывает отличный плацдарм для уничтожения противника на южных окраинах ДНР.