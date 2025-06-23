СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова
Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / МОЛОТОВ Ахмат
Служба безопасности Украины объявила в розыск Апти Алаудинова, командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские источники.
По информации СБУ, Алаудинов разыскивается с марта 2022 года. Ему предъявлены обвинения по статье, касающейся «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В качестве меры пресечения судом было принято решение о «разрешении на задержание с целью привода».
Кроме того, Апти Алаудинов внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец», который содержит информацию о лицах, причастных к агрессии против Украины.
Ранее Lfie.ru писал, что СБУ разыскивает помощника президента РФ Владимира Мединского. Украинские спецслужбы не прекратили розыск чиновника даже после начала переговоров с Россией в Стамбуле, на которых Мединский возглавил делегацию от Москвы.