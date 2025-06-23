Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 01:48

СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / МОЛОТОВ Ахмат

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / МОЛОТОВ Ахмат

Служба безопасности Украины объявила в розыск Апти Алаудинова, командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские источники.

По информации СБУ, Алаудинов разыскивается с марта 2022 года. Ему предъявлены обвинения по статье, касающейся «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В качестве меры пресечения судом было принято решение о «разрешении на задержание с целью привода».

Кроме того, Апти Алаудинов внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец», который содержит информацию о лицах, причастных к агрессии против Украины.

Служба безопасности Украины внесла Григория Лепса в список разыскиваемых лиц
Служба безопасности Украины внесла Григория Лепса в список разыскиваемых лиц

Ранее Lfie.ru писал, что СБУ разыскивает помощника президента РФ Владимира Мединского. Украинские спецслужбы не прекратили розыск чиновника даже после начала переговоров с Россией в Стамбуле, на которых Мединский возглавил делегацию от Москвы.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Апти Алаудинов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar