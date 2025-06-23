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Опубликовано 23 июня 2025, 04:29

Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника на юге России

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В результате работы дежурных средств противовоздушной обороны России в ночь с 22 на 23 июня было перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в период с 22:00 по московскому времени 22 июня до 7:00 23 июня были ликвидированы 16 БПЛА: 13 из них над Ростовской областью, два – над Астраханской областью и один – над Волгоградской областью.

Позднее было уничтожено ещё семь дронов: один над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью и два — над Астраханской областью.

Семь украинских БПЛА за час сбили над тремя регионами России
Семь украинских БПЛА за час сбили над тремя регионами России

До этого стало известно, что ночная атака украинских БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Каменском районе под Ростовом. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что сотрудники предприятия в результате налёта дронов ВСУ не пострадали.

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Юния Ларсон
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