Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника на юге России
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В результате работы дежурных средств противовоздушной обороны России в ночь с 22 на 23 июня было перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в период с 22:00 по московскому времени 22 июня до 7:00 23 июня были ликвидированы 16 БПЛА: 13 из них над Ростовской областью, два – над Астраханской областью и один – над Волгоградской областью.
Позднее было уничтожено ещё семь дронов: один над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью и два — над Астраханской областью.
До этого стало известно, что ночная атака украинских БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Каменском районе под Ростовом. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что сотрудники предприятия в результате налёта дронов ВСУ не пострадали.