Песков: Россия сконцентрирована на достижении целей, заявленных в начале СВО
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Россия сохраняет фокус на достижении целей, поставленных в начале специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.
Он подчеркнул, что Москва в первую очередь сосредоточена на решении собственных задач, которые остаются приоритетными на национальной повестке. По его словам, речь идёт о выполнении целей, озвученных президентом Владимиром Путиным в самом начале СВО.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Владимир Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ.