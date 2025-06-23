Песков: Россия сконцентрирована на достижении целей, заявленных в начале СВО

Россия сохраняет фокус на достижении целей, поставленных в начале специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что Москва в первую очередь сосредоточена на решении собственных задач, которые остаются приоритетными на национальной повестке. По его словам, речь идёт о выполнении целей, озвученных президентом Владимиром Путиным в самом начале СВО.