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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 09:34

Песков: Россия сконцентрирована на достижении целей, заявленных в начале СВО

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Россия сохраняет фокус на достижении целей, поставленных в начале специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что Москва в первую очередь сосредоточена на решении собственных задач, которые остаются приоритетными на национальной повестке. По его словам, речь идёт о выполнении целей, озвученных президентом Владимиром Путиным в самом начале СВО.

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Марина Фещенко
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