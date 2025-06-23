От Чукотки до Москвы: Эскимос прошёл 17 тысяч км ради участия в СВО

История коренного жителя Чукотки Олега напоминает сценарий приключенческого фильма. С детства он грезил о путешествии по просторам России, представляя, как посетит Черноморское побережье и ступит на брусчатку Красной площади. Вопреки всем сомнениям и трудностям, молодой эскимос в 2016 году отправился в беспрецедентный пеший поход через всю страну, который растянулся на семь долгих лет и 17 тысяч киллометров. Интервью с Олегом опубликовано на RUTUBE-канале проекта WarGonzo.

Судьба приготовила неожиданный поворот, когда Олег уже почти достиг конечной точки маршрута. В нескольких сотнях метров от Красной площади он стал свидетелем акта вандализма — осквернения мемориала бойцам ЧВК «Вагнер». Этот момент стал переломным в его жизни. Вместо того чтобы продолжить путь к заветной цели, он добровольно взял на себя охрану памятного места, сутками неся вахту у мемориала.

Его преданность и боевой дух не остались незамеченными. Вскоре Олег получил предложение вступить в ряды легендарного подразделения. Суровые условия Чукотки, где он с детства обучался охоте на морского зверя и выживанию в условиях вечной мерзлоты, закалили его характер и сделали ценным бойцом. В составе батальона «Призрак» он участвовал в специальной военной операции, где его навыки оказались востребованными.

В настоящее время Олег проходит курс реабилитации после полученного ранения в специализированном госпитале спецназа «Ахмат». По словам медиков, восстановление идёт успешно, а сам боец полон решимости как можно скорее вернуться в строй.