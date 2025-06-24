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23 июня, 22:40

Страны Европы начали запрещать российские загранпаспорта старого образца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

С начала 2025 года страны Шенгенской зоны начали отказывать во въезде гражданам России с заграничными паспортами старого образца. Об этом сообщает «Лента.ру».

Дания, Мальта, Исландия, Норвегия, Чехия, Литва и Эстония уже установили запрет на небиометрические паспорта. К этому списку также присоединилась Франция. Эксперты рекомендуют россиянам заменить старые загранпаспорта на новые.

Получить биометрический паспорт можно через портал «Госуслуг» или в многофункциональном центре (МФЦ). Процедура занимает от 7 до 30 дней и стоит 3500 рублей при подаче заявки в электронном виде.

Важно обратить внимание на визы, которые находятся в старом паспорте. Они не переносятся автоматически в новый документ. Путешественникам с действующими шенгенскими визами имеет смысл сначала использовать их, а затем заняться заменой паспорта.

Эстония прекратит признавать небиометрические загранпаспорта россиян
Эстония прекратит признавать небиометрические загранпаспорта россиян

Как сообщал Life.ru, с начала 2025 года в странах Евросоюза вступают в силу нововведения в выдаче загранпаспортов и визовых правилах. Как не столкнуться с отказом на границе и какие меры для путешествий надо предпринять заранее — читайте в материале Life.ru.

Лия Мурадьян
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