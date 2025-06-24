Страны Европы начали запрещать российские загранпаспорта старого образца

С начала 2025 года страны Шенгенской зоны начали отказывать во въезде гражданам России с заграничными паспортами старого образца. Об этом сообщает «Лента.ру».

Дания, Мальта, Исландия, Норвегия, Чехия, Литва и Эстония уже установили запрет на небиометрические паспорта. К этому списку также присоединилась Франция. Эксперты рекомендуют россиянам заменить старые загранпаспорта на новые.

Получить биометрический паспорт можно через портал «Госуслуг» или в многофункциональном центре (МФЦ). Процедура занимает от 7 до 30 дней и стоит 3500 рублей при подаче заявки в электронном виде.

Важно обратить внимание на визы, которые находятся в старом паспорте. Они не переносятся автоматически в новый документ. Путешественникам с действующими шенгенскими визами имеет смысл сначала использовать их, а затем заняться заменой паспорта.