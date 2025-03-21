Эстония прекратит признавать небиометрические загранпаспорта россиян

Эстония с 31 марта запретит въезд гражданам России с небиометрическими заграничными паспортами из соображений безопасности. Об этом доложил МИД государства.

«Владельцы видов на жительство из Эстонии и других стран Европейского Союза, которые в настоящее время используют небиометрический российский загранпаспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в подобных документах нет чипа, куда записываются личные данные хозяина паспорта. Сейчас небиометрические паспорта РФ не признают или признают условно Дания и Чехия.