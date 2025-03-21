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21 марта, 07:16

Эстония прекратит признавать небиометрические загранпаспорта россиян

В Эстонии с 31 марта перестанут действовать небиометрические загранпаспорта РФ

Эстония с 31 марта запретит въезд гражданам России с небиометрическими заграничными паспортами из соображений безопасности. Об этом доложил МИД государства.

«Владельцы видов на жительство из Эстонии и других стран Европейского Союза, которые в настоящее время используют небиометрический российский загранпаспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в подобных документах нет чипа, куда записываются личные данные хозяина паспорта. Сейчас небиометрические паспорта РФ не признают или признают условно Дания и Чехия.

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Напомним, что ранее эстонский парламент отклонил проект о закрытии границы с РФ. Законопроект о закрытии границы поддержали 14 из 101 депутата. Инициированный партией «Отечество» проект был отклонён 20 марта. Предполагается, что Таллин отказался от такого решения из-за потепления в отношениях Москвы и Вашингтона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Николай Рюмин
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