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23 июня, 23:27

ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей Тегерана на фоне слов Трампа о перемирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

ЦАХАЛ выпустил предупреждения об эвакуации для жителей нескольких районов Тегерана. Это заявление прозвучало на фоне возможных ударов после слов президента США Дональда Трампа о перемирии.

Кадры последствий атаки на Иран. Видео © Telegram / Тасним

Иранское информагентство Тасним сообщило о работе противовоздушной обороны (ПВО) над Тегераном. По неподтверждённым данным, был уничтожен израильский беспилотник.

В социальных сетях появились кадры, предположительно, атаки на Тегеран. Опубликовано видео с горящими обломками. По предварительным данным, был сбит израильский разведывательный дрон Hermes.

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Напомним, ранее Трамп заявил о договорённости между Израилем и Ираном по завершению вооружённого конфликта. Республиканец отметил, что перемирие начнёт действовать через шесть часов. Завершение суток взаимного молчания, по словам американского лидера, станет символическим концом конфликта.

Лия Мурадьян
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