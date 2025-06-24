ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей Тегерана на фоне слов Трампа о перемирии

ЦАХАЛ выпустил предупреждения об эвакуации для жителей нескольких районов Тегерана. Это заявление прозвучало на фоне возможных ударов после слов президента США Дональда Трампа о перемирии.

Кадры последствий атаки на Иран. Видео © Telegram / Тасним

Иранское информагентство Тасним сообщило о работе противовоздушной обороны (ПВО) над Тегераном. По неподтверждённым данным, был уничтожен израильский беспилотник.

В социальных сетях появились кадры, предположительно, атаки на Тегеран. Опубликовано видео с горящими обломками. По предварительным данным, был сбит израильский разведывательный дрон Hermes.