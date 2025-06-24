Советы для вашей «внутренней бабули»: Как правильно ругаться в собесах, на рынках и в автобусе

Когда вы обращаетесь в государственное или частное учреждение, важно помнить, что оно обязано предоставлять услуги. Как разговаривать с сотрудниками, которые не хотят выполнять свои обязанности, Life.ru узнал у эксперта по переговорам Алексея Кобелюка.

«Вы — клиент, и за ваши налоги учреждение должно выполнять свои функции. Например, при получении справки или документа вы должны знать, куда идти, режим работы учреждения и какие законы регулируют их деятельность», — рассказал специалист.

Перед походом в госучреждения лучше подготовиться заранее: ознакомиться с нормативами и иметь при себе нужные статьи закона или ссылки на них. Это поможет вам аргументированно требовать свои права, рекомендует собеседник Life.ru.

При общении с бюрократами важно говорить на их языке — ссылаться на законы и нормативные акты. Если у вас есть телефон с нужной информацией, покажите его. Не бойтесь обращаться к вышестоящему руководству, если ситуация требует. Важно помнить: вы — клиент, и ваше право — получить услугу. Агрессия не помогает, спокойный тон, уверенность и знание своих прав значительно увеличивают шансы на успех. Алексей Кобелюк Эксперт по публичным выступлениям и переговорам

Также стоит знать, что в общественных местах вы имеете право фиксировать происходящее на камеру или диктофон (кроме медицинских учреждений и секретных объектов). Это помогает защитить свои права и доказать неправомерные действия сотрудников, сообщает Кобелюк.

В частных организациях ситуация немного отличается — они действуют в рамках гражданского законодательства. Если ваши права нарушают, можно обратиться к исполнительной власти. Например, в Роспотребнадзор или полицию, которая нужна не только для борьбы с преступлениями, но и для защиты граждан от административных нарушений.

В случае конфликта важно предупредить о намерении обратиться в органы: «Я собираюсь обратиться в полицию/Роспотребнадзор, если ситуация не решится». Это называется досудебным урегулированием конфликта.

«Правила переговоров таковы: если двое не могут договориться, третья сторона — государство или контролирующие органы — выступает медиатором. В ситуации с детским садом или школой важно сохранять спокойствие и требовать предоставления информации по стандартам и нормативам. Например, при жалобе на здоровье ребёнка можно попросить показать меню или санитарные документы. Если отказываются — можно предупредить о намерении обратиться в полицию для получения информации», — указывает эксперт.

Самое главное — не запугивать никого связями, органами власти и чем-либо ещё, не проявлять агрессию и не повышать голос. Важно говорить спокойно, предупреждать, информировать о возможных своих действиях, но никого не пугать. Зачастую охрана или работники учреждений лишь исполняют то, что им приказало руководство.