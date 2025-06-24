В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения на полёты
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План «Ковёр» был снят в московских аэропортах Внуково и Шереметьево в 03:21 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» восемь самолётов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.
Напомним, ограничения в этих аэропортах были введены 24 июня в 02:14 мск. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.