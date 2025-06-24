Россиянам напомнили о признаках заброшенных земельных участков

Захламление территории и зарастание сорной травой стали главными признаками неиспользования земельных участков. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что отсутствие зарегистрированного строения также свидетельствует о неиспользовании участка.

С 1 марта в России вступил в силу закон, который устанавливает трёхлетний срок для освоения садовых и огородных земель. Садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если в течение года более 50% площади заросло сорняками высотой выше метра. Также это касается деревьев и кустарников, которые не благоустраивают территорию.

«Для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство введён такой признак неиспользования, как отсутствие построенного и зарегистрированного объекта», — приводит пояснение юриста РИА «Новости».

Хаминский предупредил, что за неиспользование участка по целевому назначению накладывают штраф от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. Минимальная сумма штрафа составит 20 тысяч рублей. Возможны также изъятие участка и его продажа на торгах.