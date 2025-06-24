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Регион
24 июня, 02:14

Россиянам напомнили о признаках заброшенных земельных участков

Юрист Хаминский: Захламление участка можно считать признаком его неиспользования

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Захламление территории и зарастание сорной травой стали главными признаками неиспользования земельных участков. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что отсутствие зарегистрированного строения также свидетельствует о неиспользовании участка.

С 1 марта в России вступил в силу закон, который устанавливает трёхлетний срок для освоения садовых и огородных земель. Садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если в течение года более 50% площади заросло сорняками высотой выше метра. Также это касается деревьев и кустарников, которые не благоустраивают территорию.

«Для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство введён такой признак неиспользования, как отсутствие построенного и зарегистрированного объекта»,приводит пояснение юриста РИА «Новости».

Хаминский предупредил, что за неиспользование участка по целевому назначению накладывают штраф от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. Минимальная сумма штрафа составит 20 тысяч рублей. Возможны также изъятие участка и его продажа на торгах.

Штрафы, суды, конфискация: что теперь ждёт владельцев заброшенных земель
Штрафы, суды, конфискация: что теперь ждёт владельцев заброшенных земель

Стоит отметить, что в российское законодательство не внесли изменений, касающихся новых штрафов за установку «глухого» забора между дачными участками. Это ограждение не повлечёт за собой никаких репрессивных мер, рассказал Life.ru юрист Илья Русяев.

Лия Мурадьян
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