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Регион
24 июня, 03:59

Стало известно о погибших после попадания иранской ракеты в многоэтажку в Беэр-Шеве

Yediot: При ударе по дому в Беэр-Шеве погибло шесть человек

Разрушенный дом в Беэр-Шеве. Обложка © Telegram / Yediot

Разрушенный дом в Беэр-Шеве. Обложка © Telegram / Yediot

Минимум шесть человек погибли после попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева. Об этом 24 июня сообщила израильская газета Yediot со ссылкой на медиков. По данным издания, под завалами могут оставаться люди.

Момент удара по дому в Беэр-Шеве. Видео © Telegram / Yediot

На месте происшествия, как уточняют источники, наблюдаются масштабные разрушения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Напомним, ракета попала в многоквартирный дом на юге Израиля. В результате атаки пострадали девять человек. В критическом состоянии находятся трое — мужчина примерно 40 лет, женщина около 30 и молодой человек в возрасте около 20 лет. Состояние ещё одного пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Лия Мурадьян
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