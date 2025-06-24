Стало известно о погибших после попадания иранской ракеты в многоэтажку в Беэр-Шеве

Минимум шесть человек погибли после попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева. Об этом 24 июня сообщила израильская газета Yediot со ссылкой на медиков. По данным издания, под завалами могут оставаться люди.

Момент удара по дому в Беэр-Шеве. Видео © Telegram / Yediot

На месте происшествия, как уточняют источники, наблюдаются масштабные разрушения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.