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24 июня, 04:40

Американские военные перехватили беспилотники над базами в Ираке

TWJ: США перехватили пять беспилотников, атаковавших их базы в Ираке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Американские военные отразили минимум пять атак беспилотных аппаратов, направленных на их объекты в Ираке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации официального представителя, дроны были запущены в сторону баз вблизи аэропорта Багдада и на западных территориях страны. Ущерба американской стороне нанесено не было, пострадавших среди военнослужащих также не зафиксировано. Источник предположил, что аппараты стартовали с территорий, контролируемых иракскими ополченцами, имеющими поддержку из Ирана.

Атака произошла примерно в 04:00 по тегеранскому времени. Целями также стали три базы на севере от столицы и в южном городе Насирия, среди которых две площадки с американскими подрядчиками.

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Ранее ливанский телеканал сообщил, что у военной базы Таджи, расположенной к северу от Багдада в Ираке, случился взрыв. В результате были уничтожены воздушный радар, электротехнический отдел и топливные резервуары. Предположительно, источником угрозы является неустановленный беспилотник.

Тимур Хингеев
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