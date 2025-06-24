Американские военные перехватили беспилотники над базами в Ираке

Американские военные отразили минимум пять атак беспилотных аппаратов, направленных на их объекты в Ираке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации официального представителя, дроны были запущены в сторону баз вблизи аэропорта Багдада и на западных территориях страны. Ущерба американской стороне нанесено не было, пострадавших среди военнослужащих также не зафиксировано. Источник предположил, что аппараты стартовали с территорий, контролируемых иракскими ополченцами, имеющими поддержку из Ирана.

Атака произошла примерно в 04:00 по тегеранскому времени. Целями также стали три базы на севере от столицы и в южном городе Насирия, среди которых две площадки с американскими подрядчиками.