В районе военной базы Таджи к северу от Багдада прогремел взрыв
Al Mayadeen: Взрыв прогремел у военной базы Таджи в Ираке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art
У военной базы Таджи, расположенной к северу от Багдада в Ираке, случился взрыв. Об этом 24 июня сообщил телеканал Al Mayadeen.
«В результате взрыва были разрушены воздушный радар, электротехнический отдел и топливные резервуары в лагере Таджи к северу от Багдада», — утверждается в публикации.
По данным канала, инцидент вероятно связан с атакой неопознанного беспилотника. С какой стороны он прилетел, пока не установили.
Напомним, что ранее Иран и США обменялись сообщениями с обещанием воздержаться от новых ударов. Кроме того, Тегеран подтвердил согласие на перемирие с Израилем.