В районе военной базы Таджи к северу от Багдада прогремел взрыв

У военной базы Таджи, расположенной к северу от Багдада в Ираке, случился взрыв. Об этом 24 июня сообщил телеканал Al Mayadeen.

«В результате взрыва были разрушены воздушный радар, электротехнический отдел и топливные резервуары в лагере Таджи к северу от Багдада», — утверждается в публикации.