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Регион
24 июня, 01:15

В районе военной базы Таджи к северу от Багдада прогремел взрыв

Al Mayadeen: Взрыв прогремел у военной базы Таджи в Ираке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

У военной базы Таджи, расположенной к северу от Багдада в Ираке, случился взрыв. Об этом 24 июня сообщил телеканал Al Mayadeen.

«В результате взрыва были разрушены воздушный радар, электротехнический отдел и топливные резервуары в лагере Таджи к северу от Багдада», — утверждается в публикации.

По данным канала, инцидент вероятно связан с атакой неопознанного беспилотника. С какой стороны он прилетел, пока не установили.

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Напомним, что ранее Иран и США обменялись сообщениями с обещанием воздержаться от новых ударов. Кроме того, Тегеран подтвердил согласие на перемирие с Израилем.

Лия Мурадьян
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