Евросоюз поддержкой Киева подставил президента США Дональда Трампа, подорвав его усилия по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана, её слова приводит немецкое издание Berliner Zeitung.

Кавана считает, что европейские политики, поддерживая Украину в её требованиях, лишь ухудшают её позицию на переговорах.

«Я считаю, что план создания европейских сил безопасности — это отвлекающий манёвр», — отметила она.

Профессор добавила, что страны ЕС хотят получить от США гарантии безопасности для Киева. Однако Вашингтон не желает их предоставлять, чтобы сохранить возможности для диалога с Москвой.

«Европейцы подорвали попытки администрации Трампа выступить посредником в достижении мирного соглашения», — указано в материале.