Экс-помощница Байдена заявила, что Европа ведёт прокси-войну против России
Тара Рид: Помощью Украине ЕС подрывает усилия Трампа по улучшению отношений с РФ
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Европейская поддержка Украины в конфликте с Россией, по сути, является прокси-войной, которая подрывает дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом заявила на ПМЭФ бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид.
«Думаю, Дональду Трампу нужно восстановить доверие в отношениях с Россией с помощью надлежащих мер. Но его действия ограничены, потому что Европа пытается подорвать его усилия... Европа хочет... прокси-войну с Россией», — цитирует РИА «Новости» слова Рид.
Она утверждает, что агрессивное окружение Трампа является серьёзной проблемой. Более того, она предупредила, что продолжение европейских поставок оружия Израилю обернётся «самоубийством» для европейской и американской экономик.
А ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия будет настаивать на уничтожении Украиной вооружения, поставленного западными странами. Он подчеркнул необходимость получения от Киева гарантий утилизации этих поставок. На Украине уже высказались относительно данного условия.