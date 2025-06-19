Европейская поддержка Украины в конфликте с Россией, по сути, является прокси-войной, которая подрывает дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом заявила на ПМЭФ бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид.

«Думаю, Дональду Трампу нужно восстановить доверие в отношениях с Россией с помощью надлежащих мер. Но его действия ограничены, потому что Европа пытается подорвать его усилия... Европа хочет... прокси-войну с Россией», — цитирует РИА «Новости» слова Рид.

Она утверждает, что агрессивное окружение Трампа является серьёзной проблемой. Более того, она предупредила, что продолжение европейских поставок оружия Израилю обернётся «самоубийством» для европейской и американской экономик.