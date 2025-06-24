За прошедшую ночь ПВО перехватила 20 дронов ВСУ над шестью регионами России

Расчёты противовоздушной обороны за ночь перехватили 20 украинских беспилотников в небе над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 14 — сбито в воздушном пространстве Курской области. На территории Московского региона уничтожены два дрона. По одному беспилотнику сбито над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.