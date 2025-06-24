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Регион
24 июня, 04:49

За прошедшую ночь ПВО перехватила 20 дронов ВСУ над шестью регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны за ночь перехватили 20 украинских беспилотников в небе над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 14 — сбито в воздушном пространстве Курской области. На территории Московского региона уничтожены два дрона. По одному беспилотнику сбито над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Губернатор Анохин: В Смоленской области был сбит украинский беспилотник
Губернатор Анохин: В Смоленской области был сбит украинский беспилотник

Напомним, что 23 июня в период с 21:00 до 22:30 мск ПВО уничтожила 9 беспилотников над Курской и Брянской областями. Пять беспилотников сбили в воздушном пространстве Курской области. Ещё четыре дрона уничтожили над Брянской областью.

Тимур Хингеев
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