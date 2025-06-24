Губернатор Анохин: В Смоленской области был сбит украинский беспилотник

«В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. На место происшествия направлены оперативные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что в случае угрозы атаки нужно избегать открытых мест, держаться подальше от окон и не снимать действия сил ПВО. При обнаружении обломков дрона важно сообщить об их местонахождении по телефону экстренных служб.