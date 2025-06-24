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24 июня, 02:50

В Сети появились кадры последствий падения обломков беспилотника в подмосковном Красногорске

SHOT показал последствия падения обломков дрона на многоэтажку в Красногорске

В Красногорске продолжаются работы на территории жилого дома, куда ночью рухнули фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает SHOT. Специалисты временно не пускают жильцов обратно в подъезд в целях безопасности.

Последствия пожара и обломки дрона. Видео © SHOT

На видеозаписи зафиксирован обгоревший внешний слой здания, ограждённая зона падения частей дрона и техника экстренных служб.

Появились кадры с обломками украинского дрона, упавшего в Красногорске
Появились кадры с обломками украинского дрона, упавшего в Красногорске

Напомним, обломки дрона Вооружённых сил Украины упали на жилой многоквартирный дом в Красногорске, в результате чего возник пожар. Пожарные службы ликвидировали возгорание. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: 34-летний мужчина и беременная женщина на 29-й неделе. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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