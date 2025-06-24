В Германии рассказали, какой неожиданный подарок Трамп преподнёс России

Удары США по Ирану играют на руку России и Китаю, поскольку подрывают доверие к мировому порядку, который Вашингтон сам же и сформировал. Таким мнением поделился политолог Йозеф Брамль в интервью журналу Focus.

«Это подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей Глобального Юга», — сказал эксперт.