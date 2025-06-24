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24 июня, 05:55

В Германии рассказали, какой неожиданный подарок Трамп преподнёс России

Политолог Брамль: Атаковав Иран, Трамп сделал неожиданный подарок России и Китаю

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Удары США по Ирану играют на руку России и Китаю, поскольку подрывают доверие к мировому порядку, который Вашингтон сам же и сформировал. Таким мнением поделился политолог Йозеф Брамль в интервью журналу Focus.

«Это подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей Глобального Юга», — сказал эксперт.

Брамль заявил, что подобная политика предоставляет России, Китаю и Ирану удобный аргумент. Они могут указывать на то, что Запад сам отступает от своих заявленных принципов, когда это соответствует его интересам.

Иран и США договорились воздержаться от новых ударов
Иран и США договорились воздержаться от новых ударов

Ранее Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции против ядерных объектов Ирана. Под удар попали центры в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позднее Иран выпустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. 23 июня лидер США объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать.

Мария Любицкая
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