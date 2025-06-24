В Германии рассказали, какой неожиданный подарок Трамп преподнёс России
Политолог Брамль: Атаковав Иран, Трамп сделал неожиданный подарок России и Китаю
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Удары США по Ирану играют на руку России и Китаю, поскольку подрывают доверие к мировому порядку, который Вашингтон сам же и сформировал. Таким мнением поделился политолог Йозеф Брамль в интервью журналу Focus.
«Это подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей Глобального Юга», — сказал эксперт.
Брамль заявил, что подобная политика предоставляет России, Китаю и Ирану удобный аргумент. Они могут указывать на то, что Запад сам отступает от своих заявленных принципов, когда это соответствует его интересам.
Ранее Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции против ядерных объектов Ирана. Под удар попали центры в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позднее Иран выпустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. 23 июня лидер США объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать.