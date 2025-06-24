Отбывающий пожизненный срок «Находкинский Чикатило» рвётся на свободу

«Находкинский чикатило» Вадим Кротов, осуждённый за зверские убийства четырёх девушек, покинул стены «Чёрного дельфина» для этапирования в СИЗО Владивостока. Как стало известно SHOT, 60-летний маньяк, отбывающий пожизненное, подал жалобу, утверждая, что его осудили несправедливо. Теперь он требует пересмотра дела 26-летней давности.

Находящийся под психиатрическим надзором маньяк настаивает на своей невиновности в преступлениях 90-х в Находке. Тогда два расчленённых тела девушек нашли близ заброшенного профтехучилища, а ещё двух он убил в своей квартире, раскидав останки в лесу у станции Голубовка. В 1997 году его задержали: в квартире обнаружили кровавые улики, а сам он написал явку с повинной, указав места захоронений жертв.

Обвинённый по множеству статей — от убийства до растления несовершеннолетних, — Кротов получил пожизненное в 1999 году. Теперь он оспаривает приговор, добиваясь свободы. Квартира убийцы, как выяснилось, продана его сестрой Ларисой. Новые жильцы знают о мрачном прошлом дома, но живут там.