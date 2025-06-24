Отбывающий пожизненный срок «Находкинский Чикатило» рвётся на свободу
SHOT: «Находкинский Чикатило» Вадим Кротов обжаловал пожизненный приговор
«Находкинский чикатило» Вадим Кротов, осуждённый за зверские убийства четырёх девушек. Обложка © SHOT
«Находкинский чикатило» Вадим Кротов, осуждённый за зверские убийства четырёх девушек, покинул стены «Чёрного дельфина» для этапирования в СИЗО Владивостока. Как стало известно SHOT, 60-летний маньяк, отбывающий пожизненное, подал жалобу, утверждая, что его осудили несправедливо. Теперь он требует пересмотра дела 26-летней давности.
Находящийся под психиатрическим надзором маньяк настаивает на своей невиновности в преступлениях 90-х в Находке. Тогда два расчленённых тела девушек нашли близ заброшенного профтехучилища, а ещё двух он убил в своей квартире, раскидав останки в лесу у станции Голубовка. В 1997 году его задержали: в квартире обнаружили кровавые улики, а сам он написал явку с повинной, указав места захоронений жертв.
Обвинённый по множеству статей — от убийства до растления несовершеннолетних, — Кротов получил пожизненное в 1999 году. Теперь он оспаривает приговор, добиваясь свободы. Квартира убийцы, как выяснилось, продана его сестрой Ларисой. Новые жильцы знают о мрачном прошлом дома, но живут там.
Ранее суд в Москве приговорил маньяка Миргорода ко второму пожизненному сроку. Согласно вердикту, серийный убийца по прозвищу Душитель виновен в смерти 16 человек. Преступник знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал услуги частного извоза или совместный досуг, затем нападал на них в безлюдных местах, совершая насильственные действия и душил их предметами одежды.