«Слова-паразиты»: Тренер по речи раскрыла, с какими запросами к ней приходят знаменитости

Медиатренер Полина Маришова приоткрыла завесу над запросами публичных фигур, стремящихся отточить свои коммуникативные навыки. Главный интерес звёзд — совершенствование речи: от чёткого изложения мыслей и безупречной дикции до полного искоренения слов-паразитов. Для медийных персон это не просто навык, а ключевой инструмент взаимодействия, сообщает портал «Страсти».

«Для медийных людей речь — основной способ взаимодействия с аудиторией, в том числе аудиторией своего бизнеса, своего бренда. Для них особенно важно корректно формулировать мысли, чётко и убедительно говорить, избавляться от слов-паразитов и так далее. Поэтому с ними мы работаем в основном над мастерством публичных выступлений», — пояснила Маришова.

Среди клиентов Маришовой — широкий круг лиц: от студентов до крупных предпринимателей, блогеров и артистов. Стоимость индивидуальных занятий варьируется от 300 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от продолжительности и программы обучения.

По словам эксперта, наиболее частые запросы клиентов сосредоточены на трёх ключевых аспектах. Первое — повышение уверенности в общении, выступлениях и переговорах. Второе — развитие поставленной речи: глубокий голос, чистота от речевых изъянов и отточенное произношение. И третье — обретение способности ярко проявить себя, смело заявить о своих идеях, преодолевая страхи и неуверенность.