Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников впервые станет отцом

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников готовится к новой для себя роли. Он впервые станет отцом. Радостной новостью поделился бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов на международном фестивале «Арт-футбол 2025».

По словам исполнителя, актёр сам рассказал ему о таком долгожданном событии. Известно, что артист не женат, но у него есть девушка, имя которой для всех остаётся тайной. Глинников скрывает свою личную жизнь от внимания прессы и некоторых знакомых, поэтому Богомазов признался, что ему до сих пор не удалось с ней встретиться.

«Сказал, что скоро станет папой. По идее ребёнок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря как договорятся», — ответил певец.

Актёр Марк Богатырёв тоже поспешил поздравить коллегу с пополнением. Тем более, что у Глинникова хоть и было множество романов, но построить крепкий союз долгое время не удавалось. В прошлом он встречался с Аглаей Тарасовой, однако пара приняла решение расстаться. Затем Илья решил попытать счастье на популярном шоу «Холостяк», но, к сожалению, отношения с выбранной девушкой не сложились. Теперь, по всей видимости, звезда наконец-то смог найти своё счастье.