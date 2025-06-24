Экоактивист облил розовой краской картину Пикассо

В Монреальском музее изящных искусств экоактивист попытался повредить картину Пабло Пикассо, сообщает Montreal Gazette. Он плеснул на полотно розовую краску.

Объектом атаки стала работа художника «L'étreinte» 1901 года. Молодой человек назвался участником движения «Последнее поколение Канады» и заявил, что таким образом выразил протест против неэффективного распределения государственных средств — по его мнению, власти тратят слишком много на искусство и слишком мало на нужды граждан.

«Кто в охваченной лесными пожарами Манитобе сейчас вообще может думать о том, чтобы стать новым Пикассо?» — сказал он.

Активиста задержали, однако после суда отпустили. Картина не пострадала — ее защитило стекло.