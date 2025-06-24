Экоактивист облил розовой краской картину Пикассо
Экоактивист облил розовой краской картину Пабло Пикассо «L'htare» в Монреале
Обложка © Сайт движения Last Generation Canada
В Монреальском музее изящных искусств экоактивист попытался повредить картину Пабло Пикассо, сообщает Montreal Gazette. Он плеснул на полотно розовую краску.
Объектом атаки стала работа художника «L'étreinte» 1901 года. Молодой человек назвался участником движения «Последнее поколение Канады» и заявил, что таким образом выразил протест против неэффективного распределения государственных средств — по его мнению, власти тратят слишком много на искусство и слишком мало на нужды граждан.
«Кто в охваченной лесными пожарами Манитобе сейчас вообще может думать о том, чтобы стать новым Пикассо?» — сказал он.
Активиста задержали, однако после суда отпустили. Картина не пострадала — ее защитило стекло.
Напомним, что в 2022 году две девушки из движения Just stop oil облили супом полотно Ван Гога «Подсолнухи» в Лондоне. Чтобы усилить эффект, они облили руки клеем и приклеились к стене галереи, заявляя, что искусство не стоит человеческих жизней и сохранности планеты. Сама картина не пострадала, но вот рамку пришлось реставрировать.