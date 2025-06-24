Французский офицер счёл Макрона позером из-за обещаний отправить войска на Украину

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину — не более чем позерство. Такое мнение высказал в интервью ТАСС военный эксперт и бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.

По его словам, Париж теоретически способен направить на Украину до 20 тысяч солдат, но лишь один раз — из-за неспособности обеспечить полноценную ротацию в условиях интенсивного конфликта. Моро напомнил, что французская армия в последние годы реформировалась под задачи операций против слаборазвитых государств, а не для масштабной войны.

«Франции нужны пехотинцы и операторы дронов. Если бы Украина напала на нас, мы бы не смогли защититься — такова реальность. У нас нет ресурсов для участия в боевых действиях», — подчеркнул он.