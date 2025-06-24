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24 июня, 08:03

Французский офицер счёл Макрона позером из-за обещаний отправить войска на Украину

Французский офицер Моро назвал заявления Макрона о войсках на Украине позерством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Federico Pestellini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Federico Pestellini

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину — не более чем позерство. Такое мнение высказал в интервью ТАСС военный эксперт и бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.

По его словам, Париж теоретически способен направить на Украину до 20 тысяч солдат, но лишь один раз — из-за неспособности обеспечить полноценную ротацию в условиях интенсивного конфликта. Моро напомнил, что французская армия в последние годы реформировалась под задачи операций против слаборазвитых государств, а не для масштабной войны.

«Франции нужны пехотинцы и операторы дронов. Если бы Украина напала на нас, мы бы не смогли защититься — такова реальность. У нас нет ресурсов для участия в боевых действиях», — подчеркнул он.

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Ранее и сам Макрон признался, что Франция передала Украине «всё, что могла». Он заявил, что страна перешла на «военные рельсы» для обеспечения Киеву оружием и боеприпасами, но подчеркнул, что дальнейшее увеличение помощи может поставить под угрозу безопасность самой Франции.

Марина Фещенко
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