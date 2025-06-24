Бешеные вороны на Сахалине атакуют мам с колясками, разрывая кожу до кровавых ран
Amur Mash: Разъярённые вороны на Сахалине нападают на мам с колясками
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Разъярённые вороны массово нападают на женщин с детьми на Сахалине. Птицы пикируют на головы прохожим, оставляя кровавые раны. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
За последнюю неделю заметно участились случаи агрессивного поведения чёрных птиц. Зафиксировано несколько нападений на прохожих, особенно часто страдают женщины с детскими колясками. Вороны уже нападали на улицах Тихоокеанской и на перекрёстке Карла Маркса и Чехова. В Поречье они пытались атаковать школьников, но те смогли сбежать. Жители сообщают, что ранее эффективные средства защиты, такие как электрошокеры, теперь не помогают.
Обеспокоенные горожане опасаются выходить на улицу и ждут действий от городских властей. Специалисты отмечают, что в период выкармливания птенцов вороны могут быть агрессивными, поскольку ревностно оберегают свои гнезда.
Ранее Life.ru писал, что жертвой нападения ворон в Приморье стала финалистка «Мисс Россия — 2023» Анастасия Антонова. На Дальний Восток девушка отправилась в отпуск, где её поджидал неприятный сюрприз.