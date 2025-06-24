Бешеные вороны на Сахалине атакуют мам с колясками, разрывая кожу до кровавых ран

Разъярённые вороны массово нападают на женщин с детьми на Сахалине. Птицы пикируют на головы прохожим, оставляя кровавые раны. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

За последнюю неделю заметно участились случаи агрессивного поведения чёрных птиц. Зафиксировано несколько нападений на прохожих, особенно часто страдают женщины с детскими колясками. Вороны уже нападали на улицах Тихоокеанской и на перекрёстке Карла Маркса и Чехова. В Поречье они пытались атаковать школьников, но те смогли сбежать. Жители сообщают, что ранее эффективные средства защиты, такие как электрошокеры, теперь не помогают.

Обеспокоенные горожане опасаются выходить на улицу и ждут действий от городских властей. Специалисты отмечают, что в период выкармливания птенцов вороны могут быть агрессивными, поскольку ревностно оберегают свои гнезда.