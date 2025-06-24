В российском регионе простятся сразу с пятью не вернувшимися с СВО бойцами

В Саратовской области продолжаются церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в зоне специальной военной операции. В ближайшие дни они пройдут ещё в нескольких населённых пунктах региона, сообщает «Взгляд инфо».

Военнослужащие из Саратовской области (слева направо — Сергей Карпаков, Владимир Жирнов и Алексей Линьков). Фото © Telegram / Иван Лялин, VK / Мой БАЛАШОВ, VK / Петровск Вкурсе

Как сообщил глава администрации Духовницкого района Иван Лялин, 24 июня в селе Софьинка состоится прощание с ефрейтором Сергеем Карпаковым.

«Карпаков Сергей Александрович понимал всю ответственность, которая ложится на плечи военнослужащего, и был готов к любым испытаниям. Его храбрость и решительность служили примером для сослуживцев», — написал Лялин.

Накануне, 23 июня, Балашовский район простился с 22-летним контрактником Владимиром Жирновым. Об этом сообщила районная администрация, выразив соболезнования семье погибшего.

Также сегодня в деревне Новые Бегучи Петровского района прошла церемония прощания с рядовым Алексеем Линьковым. По данным издания «Петровские вести», Алексей Романович родился 26 марта 1992 года в тех же Новых Бегучах. Учился в школе села Таволожка, проходил срочную службу в Юрге Кемеровской области, после чего работал в сфере строительства в Саратове. Погиб 10 апреля в зоне боевых действий, служил гранатомётчиком в отделении захвата.

О предстоящем прощании с Дмитрием Осиповым проинформировала администрация города Шиханы. Процедура пройдёт 24 июня. Без уточнения деталей, о гибели бойца Эдуарда Керимова также сообщила администрация Саратова. Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.