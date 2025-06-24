Запад сейчас «требует, просит, вымаливает» перемирие для Украины без предварительных условий, от чего Владимир Зеленский ещё раньше категорически отказывался. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что начиналось всё с того, что «России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя», затем риторика Запада сменилась, и стали заявлять, что «Россия не должна победить на Украине». Теперь же партнёры Киева вымаливают перемирие.

«А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий. Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», — сказал министр, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Лавров констатировал фиаско западной стратегии и тактики по Украине.