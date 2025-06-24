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24 июня, 09:18

«Поворотный момент»: В США отреагировали на слова Путина о начале серийного производства «Орешника»

MWM: Ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Начало серийного производства нового российского ракетного комплекса «Орешник» стало поворотным моментом для ракетных войск РФ, пишет Military Watch Magazine.

В MWM напоминают, что характеристики «Орешника», продемонстрированные после его первого применения, вызвали значительную обеспокоенность во многих странах Запада.

Эксперт нашёл объяснение тому, почему Россия не спешит применять «Орешник»
Эксперт нашёл объяснение тому, почему Россия не спешит применять «Орешник»

Напомним, накануне на встрече с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин объявил, что начался серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности под названием «Орешник». Он подчеркнул, что этот комплекс «очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. С тех пор о повторных применениях не сообщалось.

Александра Вишнякова
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