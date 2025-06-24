«Поворотный момент»: В США отреагировали на слова Путина о начале серийного производства «Орешника»
MWM: Ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом
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Начало серийного производства нового российского ракетного комплекса «Орешник» стало поворотным моментом для ракетных войск РФ, пишет Military Watch Magazine.
В MWM напоминают, что характеристики «Орешника», продемонстрированные после его первого применения, вызвали значительную обеспокоенность во многих странах Запада.
Напомним, накануне на встрече с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин объявил, что начался серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности под названием «Орешник». Он подчеркнул, что этот комплекс «очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. С тех пор о повторных применениях не сообщалось.