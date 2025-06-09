Эксперт нашёл объяснение тому, почему Россия не спешит применять «Орешник»

Баллистические ракеты средней дальности «Орешник» пока не применяются, поскольку их Москва приберегает для будущих масштабных операций. Об этом заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя отсутствие ответного удара данным комплексом на украинскую операцию «Паутина», передаёт RTVI.

По его словам, использование «Орешника» требует предварительного уведомления США, чтобы избежать ложного срабатывания американской системы предупреждения о ракетном нападении. Однако такая процедура может привести к утечке информации Киеву через американские каналы.

Кроме того, эксперт считает применение ракет сейчас нецелесообразным. Он допустил, что конфликт на Украине может перерасти в более широкое противостояние, где задействование «Орешника» станет оправданным.

«Может, не сегодня-завтра придется подключать более серьёзные возможности. Поэтому «Орешник» — это на случай крупных наступательных операций. Пока мы не берем Киев, не наступаем на Одессу, не говорим уж о Европе», — отметил Михайлов.