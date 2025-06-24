Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия

Данные о том, что со стороны Исламской Республики были запущены ракеты в сторону оккупированных территорий Израиля после объявления перемирия — не соответствуют действительности. Таким образом иранская государственная телерадиокомпания IRIB опровергла обвинения, поступающие властям страны.

«Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны», — написала телекомпания в своём телеграм канале.

Кроме того, информацию подтвердил Генштаб Вооруженных сил Ирана. Высший совет отметил, что республика придерживается перемирия и не нарушала его. Однако если от Тель-Авива последует любая агрессия, то Тегеран будет готов ответить.