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Регион
24 июня, 09:43

Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия

IRIB: Иран не запускал ракету в сторону Израиля после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Данные о том, что со стороны Исламской Республики были запущены ракеты в сторону оккупированных территорий Израиля после объявления перемирия — не соответствуют действительности. Таким образом иранская государственная телерадиокомпания IRIB опровергла обвинения, поступающие властям страны.

«Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны», — написала телекомпания в своём телеграм канале.

Кроме того, информацию подтвердил Генштаб Вооруженных сил Ирана. Высший совет отметил, что республика придерживается перемирия и не нарушала его. Однако если от Тель-Авива последует любая агрессия, то Тегеран будет готов ответить.

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Перемирие – всё: Израиль готовится нанести мощные удары по Ирану

Напомним, что конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в июне 2025 года. 13 июня Израиль начал воздушные удары по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав ключевых командиров и учёных-ядерщиков. Иран на такие действия ответил ракетными атаками. Позже к конфликту присоединились США. Силы Штатов нанесли удары по трём иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз, Исфахан) и заявив о «полном уничтожении» их мощностей. Затем американский лидер Дональд Трамп объявил перемирие, которое начало действовать 24 июня.

Юлия Сафиулина
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