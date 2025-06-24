«Напрасный труд»: В Кремле ответили на слова генсека НАТО об угрозе со стороны России
Песков: Убеждать Запад в отсутствии угрозы от России — бесполезно
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешней обстановке бессмысленно убеждать Запад в том, что наша страна не представляет угрозы. Реакция Кремля последовала на слова генсека НАТО Марка Рютте, заявившего, что Москва якобы представляет прямую угрозу странам альянса.
В ходе брифинга представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона неоднократно пыталась донести до западных коллег, что не планирует никаких атак. Однако эти заявления всё время игнорируются.
«Это, знаете, сейчас во многом напрасный труд», — сказал Песков.
По его словам, в сложившейся международной ситуации такие диалоги уже не приносят результата — позиции сторон слишком поляризованы.
Ранее Марк Рютте заявил, что Россия якобы может напасть на страны альянса в течение пяти лет. Однако, как стало ясно из стенограммы, опубликованной на сайте НАТО, он не смог чётко пояснить своё заявление, ссылаясь лишь на слова других западных чиновников.