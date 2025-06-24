Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешней обстановке бессмысленно убеждать Запад в том, что наша страна не представляет угрозы. Реакция Кремля последовала на слова генсека НАТО Марка Рютте, заявившего, что Москва якобы представляет прямую угрозу странам альянса.

В ходе брифинга представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона неоднократно пыталась донести до западных коллег, что не планирует никаких атак. Однако эти заявления всё время игнорируются.

«Это, знаете, сейчас во многом напрасный труд», — сказал Песков.

По его словам, в сложившейся международной ситуации такие диалоги уже не приносят результата — позиции сторон слишком поляризованы.