Рекламное агентство подало в суд на ФК «Химки» за нарушение договора

Компания «Интеллидженс» требует с подмосковного футбольного клуба «Химки» 4,3 млн рублей за нарушение условий договора. Иск был направлен в Арбитражный суд Москвы 17 июня, сообщает издание «Постньюс».

Это уже восьмой судебный иск против клуба с начала года — общая сумма требований превышает 27 млн рублей. Наибольший иск (почти 18 млн рублей) поступил от руководства стадиона «Арена Химки» сразу после объявления клубом о банкротстве 4 июня.