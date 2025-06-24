Рекламное агентство подало в суд на ФК «Химки» за нарушение договора
«Постньюс»: Рекламная компания требует с ФК «Химки» 4,3 миллиона рублей
ФK «Химки». Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Компания «Интеллидженс» требует с подмосковного футбольного клуба «Химки» 4,3 млн рублей за нарушение условий договора. Иск был направлен в Арбитражный суд Москвы 17 июня, сообщает издание «Постньюс».
Это уже восьмой судебный иск против клуба с начала года — общая сумма требований превышает 27 млн рублей. Наибольший иск (почти 18 млн рублей) поступил от руководства стадиона «Арена Химки» сразу после объявления клубом о банкротстве 4 июня.
Финансовые проблемы «Химок» продолжают усугубляться: 16 июня судебные приставы возбудили исполнительное производство на 446 млн рублей. По данным источников, совокупная задолженность клуба превышает 850 млн рублей.
Детали последнего иска не раскрываются, но ситуация свидетельствует о серьёзных финансовых трудностях подмосковной команды, которая в настоящее время проходит процедуру банкротства.
Ранее сообщалось, что РФС отказал выдать лицензию на участие в РПЛ, после этого клуб подал заявление о банкротстве. Несмотря на попытку оспорить решение, апелляция была отклонена, что привело к фактическому прекращению деятельности команды — состав был распущен, а работа клуба приостановлена. Федеральная налоговая служба также инициировала процедуру банкротства «Химок» в связи с ликвидацией клуба, вызванной совокупностью факторов: исключением из РПЛ и невозможностью рассчитаться по накопившимся долгам.