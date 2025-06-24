«Во снах могу скорость превысить»: Катя Лель раскрыла свой главный страх

На масштабном праздновании первого дня рождения картинг-площадки Тимати, куда пожаловала и заслуженная артистка России Катя Лель с дочерью, певица рассказала, что за рулём сидела лишь два раза в жизни. Об этом сообщает Пятый канал.

Катя Лель — о вождении. Видео © Пятый канал

Лель призналась, что быстрая езда ей совсем не нравится. Певица отметила, что происходить такое с ней может только во сне.

«Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всего два раза за рулём сидела. Всегда с водителем», — сказала Катя Лель, отвечая на вопрос журналиста.

Певица добавила, что сама садилась за руль лишь дважды, предпочитая всегда доверять дорогу профессиональному водителю. Артистка объяснила свою позицию трезвым расчётом. Она считает себя рассудительным и здравомыслящим человеком, прекрасно осознающим риски высоких скоростей. По её глубокому убеждению, нормы дорожного движения — это не просто предписания, а жизненно важный залог безопасности для каждого участника движения.