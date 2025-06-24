Больше никакой мовы? В России планируют исключить украинский язык из школьной программы

В регионах и подконтрольных России территориях планируют исключить из образовательной программы изучение украинского языка. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ, который должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве указали, что пункты 52, 68 и 72, которые называются «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (украинский) язык», предлагается признать утратившими силу. Изменения внесут в начальное, основное и среднего общее образование. Такие решения продиктованы изменившейся геополитической ситуацией в мире.

Важно отметить, что принятие меры не предусматривают полный отказ от изучения украинского языка в школах. При желании ученики могут посещать соответствующие уроки. Но это сохранится в формате факультативных занятий и внеурочной деятельности.

По данным Минпросвещения, украинский в качестве родного языка был в образовательной программе только в Запорожской и Херсонской областях. В Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Крыму и Башкортостане этот язык можно было включать в школьный процесс только по заявлению родителей.