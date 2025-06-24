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24 июня, 11:35

Валентине Терешковой стало плохо на заседании в Госдуме

Валентине Терешковой внезапно стало плохо во время заседания Госдумы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первой в мире женщине-космонавту, депутату Валентине Терешковой стало плохо во время пленарного заседания в Госдуме. Ей срочно вызвали врачей. Об этом сообщил журналист Life.ru Александр Юнашев.

Терешковой стало плохо во время пленарного заседания Госдумы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Инцидент произошёл во время одного из пленарных заседаний нижней палаты парламента. 88-летней Валентине Терешковой внезапно стало плохо, после чего коллеги помогли ей покинуть зал. Медики прибыли оперативно и оказали необходимую помощь.

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На фоне эскалации на Ближнем Востоке депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с Life.ru заявил, что у Ирана нет ядерного оружия. По его мнению, если бы у Тегерана действительно была атомная бомба, она уже была бы применена. Делягин также обвинил Запад в искусственном нагнетании обстановки и «разжигании истерики» вокруг иранской ядерной программы.

Милена Скрипальщикова
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