«Её не существует»: В Госдуме обвинили Запад в разжигании истерики по поводу атомной бомбы Ирана
Депутат Делягин: Запад искусственно создаёт истерику об атомной бомбе Ирана
На фоне ближневосточного кризиса депутат Госдумы Михаил Делягин категорически заявил об отсутствии у Ирана атомной бомбы. В беседе с Life.ru он отметил, что если бы такое оружие у Тегерана было, оно бы уже было применено.
Делягин — об атомной бомбе Ирана. Видео © Life.ru
Парламентарий отметил, что Запад искусственно создаёт ажиотаж и «разжигает истерику» по поводу несуществующей атомной бомбы. Он также добавил, что религиозные соображения, в частности, наличие исламской святыни на территории Израиля, делают нанесение удара по этой стране маловероятным.
«У Ирана нет атомной бомбы. А если бы была, они не смогли бы ничего сделать, потому что главные святыни ислама находятся в Израиле» — подчеркнул Делягин.
Депутат также заявил, что истинная информация об обогащении урана недоступна. Он отметил, что американская разведка подтверждала отсутствие у Ирана ядерного оружия, и что Тегеран отрицал намерение его создавать. По словам Делягина, именно после подтверждения отсутствия у Ирана вооружения, США нанесли авиаудары.
Ранее израильские власти объявили о завершении военной операции на иранской территории, целью которой было устранение «двойной экзистенциальной угрозы». Согласно сообщению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в ходе этой операции были нейтрализованы иранские программы по разработке ракетного вооружения и ядерного оружия. Вследствие успешного выполнения задачи Израиль принял предложение Соединённых Штатов о прекращении огня.
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