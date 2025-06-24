«Её не существует»: В Госдуме обвинили Запад в разжигании истерики по поводу атомной бомбы Ирана

На фоне ближневосточного кризиса депутат Госдумы Михаил Делягин категорически заявил об отсутствии у Ирана атомной бомбы. В беседе с Life.ru он отметил, что если бы такое оружие у Тегерана было, оно бы уже было применено.

Делягин — об атомной бомбе Ирана. Видео © Life.ru

Парламентарий отметил, что Запад искусственно создаёт ажиотаж и «разжигает истерику» по поводу несуществующей атомной бомбы. Он также добавил, что религиозные соображения, в частности, наличие исламской святыни на территории Израиля, делают нанесение удара по этой стране маловероятным.

«У Ирана нет атомной бомбы. А если бы была, они не смогли бы ничего сделать, потому что главные святыни ислама находятся в Израиле» — подчеркнул Делягин.